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Fenerbahçe’ye çifte şok! Penaltı ve kırmızı kart…

Denizlisporlu Murawski'nin ceza sahası dışından çektiği şutu elle kesen Fenerbahçeli Tolgay Arslan, VAR incelemesinin ardından hem oyundan atıldı hem de penaltıya neden oldu. Penaltı pozisyonu Fenerbahçe yedek kulübesinde de tartışıldı (Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu)

SKOR 7 Mart 2020 20:58
Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikaları sarı-lacivertliler için kabus gibi geçti! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan 44. dakikada topa elle müdahalesi sonrasında hem ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı hem de penaltıya sebebiyet verdi.
43. dakikada Murawski'nin şutunda topun kaleye doğru gitmesini engelleyen sarı-lacivertli futbolcunun elle müdahalesi sonrasında hakem Zorbay Küçük, VAR ekranına gitti. Denizlisporlu futbolcuların yoğun itirazlarının ardından Küçük, ekran yardımıyla beyaz noktayı gösterdi.
36. dakikada ilk sarı kartını gören Tolgay Arslan, penaltı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.
Penaltıda Denizlispor için topun başına geçen Murawski, 45. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Öte yandan Denizlispor'un 44. dakikada kazandığı penaltı, Fenerbahçe yedek kulübesinde de tartışıldı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrasında bu maça takımın başında çıkan antrenör Zeki Murat Göle ve teknik heyet penaltı pozisyonunu inceledi.
Ayrıca Emre Belözoğlu da futbolcularla değil, antrenör ekibiyle birlikte yedek kulübesinde otururken zaman zaman taktik verdi.
Son güncelleme 21:14 | 7 Mart 2020
Fenerbahçe süper lig Tolgay Arslan
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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