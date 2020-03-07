Fenerbahçe’ye çifte şok! Penaltı ve kırmızı kart…

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısının son dakikaları sarı-lacivertliler için kabus gibi geçti! Fenerbahçe'de Tolgay Arslan 44. dakikada topa elle müdahalesi sonrasında hem ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı hem de penaltıya sebebiyet verdi.