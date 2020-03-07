Fenerbahçe’de Ömer Faruk Beyaz sürprizi!

Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Ömer Faruk Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak. Ömer Faruk Beyaz, forma giymesi halinde Fenerbahçe tarihinde resmi maçta oynayan en genç üçüncü oyuncu olacak.

Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu Raşit Çetiner… Benfica ile deplasmanda oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda sonradan oyuna giren Raşit Çetiner, 16 yıl 7 gün ile Fenerbahçe forması giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Raşit Çetiner’i Manisaspor ile oynanan lig maçında oyuna giren Recep Niyaz izledi. Recep Niyaz, 16 yıl 5 ay ve 14 gün ile ikinci sırada yer aldı.

EGE KUPASI’NDA YILDIZI PARLADI

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 6 yaşından beri sarı-lacivertli kulübün yaş gruplarında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşına rağmen dünya devlerinin radarına girmeyi başardı. Kendi yaş gruplarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, son olarak U16 Milli Takımı ile Ege Kupası'nda şampiyon oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe ve Milli Takım'da kaptanlık yapan Ömer Faruk Beyaz, final maçında attığı golle hem şampiyonlukta büyük rol oynamış hem de turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.

İngiliz basını genç yıldız adayını yakın takibe alırken, Chelsea ve Manchester United'ın turnuvaya yolladığı gözlemciler de Ömer Faruk Beyaz için geçer not verdi.

Liverpool, Manchester City ve Aston Villa gözlemcilerinin de yer aldığı turnuvada adından söz ettiren genç futbolcu, sezon başında Fenerbahçe ile 2021 yılında sona erecek profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ligde kötü durumda olduğundan bahsedilirken genç futbolcuyu satmaya yanaşmayacağı ifade edildi.

İngiliz kulüplerinin yanı sıra Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Stuttgart, E. Frankfurt, PSV Eindhoven, Basel ve Shakhtar Donetsk gibi takımların gözlemcileri de İzmir'e gelerek turnuvayı izledi.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

2003 doğumlu genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe Spor Kulübü alt yapısında forma giymektedir. İstanbul Bağcılar’da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz şimdiden geleceğin yıldızlarından olacağının sinyallerini vermektedir.

Top tekniği, driplinkleri, ara pasları ve oyun zekası ile kendisinden sıkça söz ettirecek isimlerin başında gelmektedir. Gelecek yıllarda Fenerbahçe takımının elinde tutamayacağı gibi bir çok söylemler sıkça haber sitelerinde yer almaktadır. Orta Saha oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir. Ömer Faruk Beyaz’ın U-13 kategorisinde Türkiye İkinciliği başarısı bulunmaktadır. Karamürsel Anadolu Lisesi’nde eğitimini sürdürmektedir.