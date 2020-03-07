Fenerbahçe’de 4 futbolcu haftaya yok!

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasında sarı-lacivertlilerden 4 futbolcu cezalı duruma düştü.

Tolgay Arslan 43. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, 76. dakikada ise Ozan Tufan, Serdar Aziz ve kaleci Altay Bayındır sarı kart görüp 4. sarı kart nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Tolgay Arslan penaltıya sebebiyet verdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır da hakem Zorbay Küçük’e gösterdikleri tepkiler nedeniyle kart gördü.

Fenerbahçe ligin 26. haftasında Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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