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Fenerbahçe’de 4 futbolcu haftaya yok!
Süper Lig

Fenerbahçe’de 4 futbolcu haftaya yok!

Fenerbahçe'de dört futbolcu Denizlispor karşılaşmasında gördükleri kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde Tolgay Arslan kırmızı kart görürken, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır da 4. sarı kartlarını gördü ve cezalı duruma düştüler.

SKOR 7 Mart 2020 21:50

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasında sarı-lacivertlilerden 4 futbolcu cezalı duruma düştü.

Tolgay Arslan 43. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, 76. dakikada ise Ozan Tufan, Serdar Aziz ve kaleci Altay Bayındır sarı kart görüp 4. sarı kart nedeniyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Tolgay Arslan penaltıya sebebiyet verdiği için ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır da hakem Zorbay Küçük’e gösterdikleri tepkiler nedeniyle kart gördü.

Fenerbahçe ligin 26. haftasında Cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Son güncelleme 22:09 | 7 Mart 2020
Fenerbahçe Ozan Tufan serdar aziz süper lig Tolgay Arslan
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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