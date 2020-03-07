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Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı canlı yayın | FB Denizli canlı izle
Süper Lig

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı canlı yayın | FB Denizli canlı izle

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Ligde beş maçtır kazanamayan Kanarya, Ersun Yanal dönemi sonrası ilk maçında galibiyet istiyor.

7 Mart 2020 18:00

Fenerbahçe Yukatel Denizlispor canlı! Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig’de 25. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde beş maçtır kazanamayan ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran 39 puanla 7. sıradaki Fenerbahçe, kazanarak moral depolamak ve rahat bir nefes almak istiyor. Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Bülent Uygun’u göreve getiren 27 puanla 10. sıradaki Yukatel Denizlispor ise Uygun’la ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa’ya kaybetti, ikinci maçında ise konuğu BtcTurk Yeni Malatyaspor’u devirdi. Horozlar, Kadıköy’de sürprize imza atarak tehlike hattından uzakta kalmanın peşinde. Fenerbahçe Yukatel Denizlispor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS HD1

FENERBAHÇE YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi

TEKNİK SORUMLU: Zeki Murat Göle

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Rodallega (Muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar ile Simon Falette, Denizlispor karşısında forma giyemiyor.

Denizlispor’da ise Tolgahan Acar ve Bergdic sakatlıkları dolayısıyla kadroda bulunmuyor. Ligin ilk yarısındaki maçta Fenerbahçe, Denizli’den 2-1’lik galibiyetle dönmüştü.

Son güncelleme 18:48 | 7 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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