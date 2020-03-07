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Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi programı belli oldu
Voleybol

Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi programı belli oldu

Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet'in, Corona virüsü sebebiyle ertelenen CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabındaki takvimi belli oldu.

7 Mart 2020 00:17

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden çeyrek finalde İtalyan ekipleri ile eşleşen Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra’nın Corona virüsü nedeniyle ertelenen maçları planlandı.

Eczacıbaşı VitrA ile Savino Del Bene Scandicci ve Fenerbahçe Opet ile de Igor Gorgonzola arasında oynanması gereken karşılaşmalar, CEV’in kararıyla tarafsız bir ülkede iki gün peş peşe oynanacak.

Buna göre maçlar 18-19 Mart tarihlerinde, Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacak.

18.03: Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola

18.03: Savino Del Bene – Eczacıbaşı VitrA

19.03: Igor Gorgonzola – Fenerbahçe Opet

19.03: Eczacıbaşı VitrA – Savino Del Bene

Son güncelleme 00:17 | 7 Mart 2020
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi eczacıbaşı vitra Fenerbahçe Opet
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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