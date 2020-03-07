Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı VitrA’nın CEV Şampiyonlar Ligi programı belli oldu

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden çeyrek finalde İtalyan ekipleri ile eşleşen Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra’nın Corona virüsü nedeniyle ertelenen maçları planlandı.

Eczacıbaşı VitrA ile Savino Del Bene Scandicci ve Fenerbahçe Opet ile de Igor Gorgonzola arasında oynanması gereken karşılaşmalar, CEV’in kararıyla tarafsız bir ülkede iki gün peş peşe oynanacak.

Buna göre maçlar 18-19 Mart tarihlerinde, Slovenya'nın Maribor şehrinde oynanacak.

18.03: Fenerbahçe Opet – Igor Gorgonzola

18.03: Savino Del Bene – Eczacıbaşı VitrA

19.03: Igor Gorgonzola – Fenerbahçe Opet

19.03: Eczacıbaşı VitrA – Savino Del Bene