Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Denizli maçı hangi kanalda?

Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle büyük yara alan Fenerbahçe, Denizlispor maçıyla yükselişe geçmek istiyor. Peki Fenerbahçe Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1’den canlı yayınlanacak.

15 YILLIK ÖZLEM

Yeşil-siyahlı ekip, Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı kazandığı takdirde sarı-lacivertliler önünde 2004-2005 sezonundan sonraki ilk galibiyetini alacak. Fenerbahçe'yi son olarak 18 Mart 2005'te Denizli'de oynanan karşılaşmada 2-0 yenen Denizlispor, o tarihten bu yana rakibi karşısında 3 puanı bir arada göremedi. Denizlispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 lig maçını da kaybetti.

Fenerbahçe'yle 2005-2006 sezonunun son maçında evinde 1-1 berabere kalıp rakibini şampiyonluktan eden Denizli, 2006-2007 sezonundaki iki maçtan da birer puanla ayrıldı. Yeşil-siyahlılar, 2007-2010 yılları arasındaki 6 lig maçında ise sarı-lacivertlilere yenilmekten kurtulamadı. İki takım arasında bu sezon ilk yarıda 9 yıl aradan sonra Denizli'de oynanan lig maçını sarı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Eksiklerin çokluğu nedeniyle sıkıntılı olan Denizlispor'da sakatlıkları süren Bergdich, Mbamba, Lopes, Sackey ve Sacko yarın forma giyemeyecek. Aissati'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.