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Euroleague 28. haftada Efes galip, Fener mağlup
Euroleague

Euroleague 28. haftada Efes galip, Fener mağlup

Euroleague'in 28. haftasında Anadolu Efes, evinde karşı karşıya geldiği Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-76 yenerken, Fenerbahçe Beko ise Rusya deplasmanında Khimki Moskova'ya 82-68 mağlup oldu.

7 Mart 2020 13:47

Euroleague’de 28. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları 2’de 1 yaptı. Lider Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos’u 91-79 mağlup ederek 24. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise Rusya deplasmanında Khimki Moskova ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler parkeden 82-68’lik skorla mağlup ayrıldı ve 15. yenilgisini aldı.

Efes liderliğini sürdürdü

Euroleague’de 28 hafta geride kalırken Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Efes’i 22’şer galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip etti. Ligde 13 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, haftayı 8. sırada tamamladı. Zenit de 8 galibiyet ve averajla son sırada bulunuyor.

Ligin bitmesine 6 hafta kala Anadolulu Efes, Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi Tel Aviv play-off oynamayı garantiledi.

Euroleague’de haftanın toplu sonuçları ise şöyle:

Zenit Saint Petersburg 76 – 75 Zalgiris Kaunas

Panathinaikos 66 – 97 CSKA Moskova

Real Madrid 87 – 78 Asvel Lyon-Villeurbanne

Valencia Basket 81 – 83 AX Armani Exchange Milano

BC Khimki Moskova 82 – 68 Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes 91 – 79 Olympiakos

Kızılyıldız 92 – 76 Maccabi FOX Tel Aviv

FC Barcelona 83 – 80 Bayern Münih

Baskonia Vitoria-Gasteiz 73 – 72 ALBA Berlin

Son güncelleme 13:47 | 7 Mart 2020
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko Khimki Moskova olympiakos shane larkin
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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