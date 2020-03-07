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Çaykur Rizespor’da Abarhoun belirsizliği sürüyor
Süper Lig

Çaykur Rizespor’da Abarhoun belirsizliği sürüyor

Çaykur Rizespor’un tecrübeli stoper oyuncusu Mohamed Abarhoun’un hastalığı dolayısıyla sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Rizespor konuyla ilgili olarak bir basın bildirisi paylaşmıştı.

7 Mart 2020 18:27

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta midesinde başlayan ağrı sonrasında Rize'de yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için İstanbul'a gönderilen Abarhoun'un takıma geri döneceği zamanın belirsizliği sürüyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisinin İstanbul'da devam ettiği ve oyuncunun bir müddet sahalarda olamayacağı belirtildi. Öte yandan, Abarhoun'un sezonu kapatma durumunun da olabileceği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca Çaykur Rizespor, Abarhoun'un sağlık durumu hakkında yaşanan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamada bulundu. Çaykur Rizespor Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

04 Mart 2020 SON DAKİKA | Süper Lig`de 25. hafta hakemleri belli oldu! Son dakika... Süper Lig`de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İlgili Haberi Oku

“Basın Bildirisi

Sporcumuz Mohamed Abarhoun kısa bir süre önce geçirmiş olduğu mide rahatsızlığı nedeniyle, önce Rize'de tetkik edilmeye başlanmış, akabinde İstanbul Acıbadem hastanesine gönderilmiştir.

Şu aşamada tetkik işlemleri sürmektedir. Bu nedenle bir süre aramızda olmayacaktır.

En kısa zamanda aramıza dönmesini umduğumuz sporcu kardeşimize bu süreçte, Sayın Başkanımız Hasan Kartal ve tüm yönetim kurulu üyeleri her zaman yanında olacağı mesajını bildirmiştir. Tetkik aşamasında sporcu kardeşimize bizzat sportif direktörümüz Sayın Yılmaz Bal refakat etmektedir.

Sporcumuz Mohamed Abarhoun'un bu süreci en kısa sürede atlatacağını umuyor ve sporcumuza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

Not: Sosyal medyada yer alan iddialar şu aşamada bilgi kirliliği boyutundadır!

Prof. Dr. Hasan TÜRÜT

Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık İşleri Sorumlusu”

Son güncelleme 18:27 | 7 Mart 2020
Çaykur Rizespor Mohamed Abarhoun süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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