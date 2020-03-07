Çaykur Rizespor’da Abarhoun belirsizliği sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da geçtiğimiz hafta midesinde başlayan ağrı sonrasında Rize'de yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için İstanbul'a gönderilen Abarhoun'un takıma geri döneceği zamanın belirsizliği sürüyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun tedavisinin İstanbul'da devam ettiği ve oyuncunun bir müddet sahalarda olamayacağı belirtildi. Öte yandan, Abarhoun'un sezonu kapatma durumunun da olabileceği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca Çaykur Rizespor, Abarhoun'un sağlık durumu hakkında yaşanan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için kulübün resmi internet sitesi üzerinden bir açıklamada bulundu. Çaykur Rizespor Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Türüt imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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“Basın Bildirisi

Sporcumuz Mohamed Abarhoun kısa bir süre önce geçirmiş olduğu mide rahatsızlığı nedeniyle, önce Rize'de tetkik edilmeye başlanmış, akabinde İstanbul Acıbadem hastanesine gönderilmiştir.

Şu aşamada tetkik işlemleri sürmektedir. Bu nedenle bir süre aramızda olmayacaktır.

En kısa zamanda aramıza dönmesini umduğumuz sporcu kardeşimize bu süreçte, Sayın Başkanımız Hasan Kartal ve tüm yönetim kurulu üyeleri her zaman yanında olacağı mesajını bildirmiştir. Tetkik aşamasında sporcu kardeşimize bizzat sportif direktörümüz Sayın Yılmaz Bal refakat etmektedir.

Sporcumuz Mohamed Abarhoun'un bu süreci en kısa sürede atlatacağını umuyor ve sporcumuza Allah'tan acil şifalar diliyoruz.

Not: Sosyal medyada yer alan iddialar şu aşamada bilgi kirliliği boyutundadır!

Prof. Dr. Hasan TÜRÜT

Yönetim Kurulu Üyesi

Sağlık İşleri Sorumlusu”