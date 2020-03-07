CANLI İZLE | Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı yayın (İlk 11’ler belli oldu)

Gaziantep FK Trabzonspor maçı canlı anlatımla dakika dakika SKOR’da… Son 8 maçında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda iddiasını sürdüren Trabzonspor Gaziantep deplasmanda 3 puan arıyor. Seriyi sürdürmek isteyen ve maç fazlasıyla liderliği almak isteyen bordo mavililerde tek hedef galibiyet.

Son 2 haftadır galip gelemeyen Gaziantep FK Trabzonspor’a karşı bir sürpriz yaparak üst sıralara tırmanmak istiyor. Kırmızı siyahlı ekipte sarı kart cezası bulunan teknik direktör Sumudica yedek kulübesinde yer almayacak.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 25. hafta Gaziantep FK Trabzonspor maçı 7 Mart günü Kalyon Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Kritik mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak. Mücadelenin VAR’ı ise Özgüç Türkalp. Haberimizde yer alan linkten mücadeleyi canlı izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş üyelik ve ücret talep edebilir.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK CANLI İZLEME LİNKİ (ÜYELİK GEREKTİRİR)

İŞTE İLK 11’LER:

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Messias, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Bilal, A. Parmak, Guilherme, A. Ömür

SÖRLOTH DEPLASMANI SEVİYOR

Trabzonspor'un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, deplasmanda çıktığı 10 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandırdı. En son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlayan golcü oyuncu , Gaziantep FK deplasmanından takımı adına gol atmak için mücadele edecek.

GAZİANTEP’TE SAKATLAR İYİLEŞTİ

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisinde uzun bir süredir sakatlığı olan Muğdat Çelik iyileşti. Muğdat, sezon başında Galalatasaray’da transfer edilmişti ancak Gaziantep FK’nın formasını henüz resmi bir maçta giyemedi. Antep ekibinde Junior Jeffersın da 2.5 ay süren sakatlığının ardından iyileşti. Takımın golcü ismi Muhammet Demir de Sumudica’nın forma vermesi halinde bu karşılaşmada oynayabilecek.

HÜSEYİN ÇİMŞİR NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir rüzgarı esiyor. Çimşir, yönetiminde bordo-mavililer ligde 6 ve kupada 5 olmak üzere 11 maça çıkarken, ligde hiç kaybetmedi, kupada Denizlispor’a rövanşta yenilse de turu geçen taraf oldu.

GAZİANTEP FK TRABZONSPOR MAÇI RAKAMLARI:

*Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanırken (1B); Gaziantep’te oynanan tek karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı (2002/03 Türkiye Kupası).

*Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasından tek galibiyet çıkarabilmişti (3B 4M). Gaziantep FK’nın bu sezon evinde üç maçlık galibiyet serisi bulunmuyor.

*Süper Lig’de sekiz haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Trabzonspor (7G 1B), bu süreçte rakip filelere 26 gol gönderdi.

*Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 7B), tek yenilgisini bu sezonun beşinci haftasında Sivasspor’dan aldı (1-2).

*Bu sezon Süper Lig’de frikik organizasyonlarından en fazla gol bulan takım olan Gaziantep FK’nın (6), rakip filelere gönderdiği son dört golün üçü bu şekilde geldi.

*Trabzonspor bu sezon Süper Lig’de yediği gollerin en düşük bölümünü maçların ilk 15 dakikasında (1/25), en büyük bölümünü ise son 15 dakikasında (10/25) kalesinde gördü.

*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor’a karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gol kaydetti.

*Bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden oyuncu olan Alexander Sörloth (8), bu golleri çıktığı 10 Süper Lig maçında çektiği 13 isabetli şutta buldu (1.6 şutta 1 gol).

*Anthony Nwakaeme, Süper Lig’de çıktığı son dört deplasman maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 2 asist).

*Süper Lig kariyerinde Trabzonspor’u mağlup edemeyen Marius Sumudica (1B 2M), son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetti (0-4 & 1-4).