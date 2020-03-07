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Süper Lig

Bülent Uygun: ‘Kaybettiğimiz üç puan için üzgünüz…’

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, berabere kaldıkları Fenerbahçe mücadelesi sonrası, “Maçtan önce 1 puan önemliydi dedik ama şimdi baktığımızda kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz” dedi.

7 Mart 2020 23:07

Süper Lig'in 25. haftasında İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Kaybettikleri 3 puan için üzgün olduklarını belirten Uygun, “Maçtan önce 1 puan önemli olacak dedik, Fenerbahçe gibi bir deplasmanda. Ligin önemli takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Yetenekli ayakları olan bir takım. Ben yıllarca burada futbol oynadım, gol kralı oldum ve asker selamı verdim. Burayı iyi bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Tüm bireysel yeteneklerimizi sergiledik. Geriye düşsek de ayağa kaldık” ifadelerini kullandı.

“İkinci yarı birçok gol pozisyonuna girdik. Golü de bulduk” diyen Uygun, “Ama son dakika duran topla yaptığımız bir hata sonucu berabere kaldık. Kaybettiğimiz 3 puan için üzüntülüyüz. Önemli bir Gençlerbirliği maçımız var. Evimizde oynayacağımız maçları kazanmalıyız. Keyifli bir lig izliyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Son güncelleme 23:30 | 7 Mart 2020
bülent uygun süper lig Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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