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Arkas Spor kazandı, 2. sırayı garantiledi
Voleybol

Arkas Spor kazandı, 2. sırayı garantiledi

Arkas Spor, ligin 21. haftasında Halkbank'ı geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

7 Mart 2020 20:06

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Halkbank’ı 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadelenin setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23 sonuçlandı. Bu sonuçla Arkas Spor normal sezonun bitimine bir maç kala 2. sıradaki yerini garantiledi.

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

ARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Orçun Ergun, Toncek Stern)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23

SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)

Son güncelleme 20:06 | 7 Mart 2020
arkas spor AXA Sigorta Efeler Ligi halkbank
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