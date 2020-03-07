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Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör…
TFF 1.Lig

Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör…

TFF 1.Lig takımlarından Adana Demirspor’da Uğur Tütüneker’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Cüneyt Dumlupınar getirildi.

7 Mart 2020 23:41

TFF 1’inci Lig ekibi Adana Demirspor’da teknik direktör Uğur Tütüneker ile bugün oynanan ve 2-2 sona eren Fatih Karagümrük maçından sonra yolların ayrıldığı açıklandı. Takımın başına ise kulüpte sportif başdanışmanlık yapan Cüneyt Dumlupınar´ın getirildiği bildirildi.

Kulüp başkanı Murat Sancak, 2-2 sona eren Fatih Karagümrük maçından sonra Adana Demirsporlu taraftarların yanına giderek teknik direktör Uğur Tütüneker ile yolların ayrıldığını belirtti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktörümüz Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve futbol yaşantısında başarılar dileriz. Takımımızın başına Cüneyt Dumlupınar getirilmiştir.”

Son güncelleme 23:41 | 7 Mart 2020
adana demirspor Cüneyt Dumlupınar Uğur Tütüneker
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