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Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı: Katar ve Ocak ayı…
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı: Katar ve Ocak ayı…

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Katar devletine, Türkiye Kupası finalinin Katar’da oynanması teklifiyle gittiklerini kulüplere açıkladı. Ocak ayında yapılacak finale çıkacak takımlara 1 milyon dolar verilebilir.

6 Mart 2020 08:06

Kulüpler Birliği Vakfı, geniş bir katılımla dün toplandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlık düzeyinde temsil edilirken üç başkan yan yana oturdu. Buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de vardı. 3 saatlik toplantıda üç önemli konuda istişare yapıldı. İşte o maddeler:

KATAR’DAN GARANTİ MEKTUBU

beIN Sports'un federasyona verdiği teminat mektubunun Katar Devleti'nin garanti mektubuyla değiştirme talebi görüşüldü. Kulüpler sözlü olarak mutabakat sağladı.

KUPA FİNALİ İÇİN YENİ TEKLİF

TFF, Katar devletine, Türkiye Kupası finalinin Katar'da oynanması yönünde teklif götürüldüğünü üyelere aktardı. Kulüplerin 750 bin-1 milyon dolar dolayında, federasyonun da 700 bin dolar civarında gelir elde edeceği bu anlaşma sağlanırsa, yeni sezonun kupa finali ocak ayında gerçekleştirilecek.

YAYIN ANLAŞMASI ŞARTI

Kulüpler, beIN Sports ile yeni sezonun yayın hakları konusunda nisan ayında görüşmelerin başlanmasına karar verdi. Üyeler, bu sezonki fiyatların altına inmek istemiyor. Sorun çıkması halinde alternatiflerin araştırılması da görüşüldü.

Son güncelleme 08:06 | 6 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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