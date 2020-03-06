Ziraat Türkiye Kupası için değişiklik kararı: Katar ve Ocak ayı…

Kulüpler Birliği Vakfı, geniş bir katılımla dün toplandı. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlık düzeyinde temsil edilirken üç başkan yan yana oturdu. Buluşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de vardı. 3 saatlik toplantıda üç önemli konuda istişare yapıldı. İşte o maddeler:

KATAR’DAN GARANTİ MEKTUBU

beIN Sports'un federasyona verdiği teminat mektubunun Katar Devleti'nin garanti mektubuyla değiştirme talebi görüşüldü. Kulüpler sözlü olarak mutabakat sağladı.

KUPA FİNALİ İÇİN YENİ TEKLİF

TFF, Katar devletine, Türkiye Kupası finalinin Katar'da oynanması yönünde teklif götürüldüğünü üyelere aktardı. Kulüplerin 750 bin-1 milyon dolar dolayında, federasyonun da 700 bin dolar civarında gelir elde edeceği bu anlaşma sağlanırsa, yeni sezonun kupa finali ocak ayında gerçekleştirilecek.

YAYIN ANLAŞMASI ŞARTI

Kulüpler, beIN Sports ile yeni sezonun yayın hakları konusunda nisan ayında görüşmelerin başlanmasına karar verdi. Üyeler, bu sezonki fiyatların altına inmek istemiyor. Sorun çıkması halinde alternatiflerin araştırılması da görüşüldü.