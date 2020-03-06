SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da maç penaltı ve golle başladı!
Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat masaya yatırıldı
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat masaya yatırıldı

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu, takımdaki kötü gidişat ile ilgili toplandı. Toplantıda sürecin hassasiyeti ve takımın kalan maçları da göz önünde bulundurularak birlik ve beraberlik içerisinde bunun atlatılabileceği kanaati öne çıktı.

6 Mart 2020 20:19

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu gündemdeki konuları ele almak için bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı bir açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı olan Milletvekili Ahmet Çakır, gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarısız sonuçların kendilerini ve Malatyaspor kamuoyunu haklı olarak üzdüğünü belirten Çakır, “Kamuoyundaki endişe ve eleştirilerde, kurulumuzca görüşülmüş ve değerlendirilmiştir. Sürecin hassasiyeti ve takımın kalan maçları da göz önünde bulundurulduğunda, bu sürecin birlik ve beraberlik ile atlatılabileceği kanaati öne çıkmıştır. Divan kurulu olarak görüştüğümüz konuları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde iletme kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme 20:19 | 6 Mart 2020
yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
1
-
0
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR