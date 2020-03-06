Yeni Malatyaspor’da kötü gidişat masaya yatırıldı

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu gündemdeki konuları ele almak için bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası yazılı bir açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı olan Milletvekili Ahmet Çakır, gündemdeki konularla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig’de son haftalarda aldığı başarısız sonuçların kendilerini ve Malatyaspor kamuoyunu haklı olarak üzdüğünü belirten Çakır, “Kamuoyundaki endişe ve eleştirilerde, kurulumuzca görüşülmüş ve değerlendirilmiştir. Sürecin hassasiyeti ve takımın kalan maçları da göz önünde bulundurulduğunda, bu sürecin birlik ve beraberlik ile atlatılabileceği kanaati öne çıkmıştır. Divan kurulu olarak görüştüğümüz konuları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde iletme kararı alınmıştır” ifadelerine yer verdi.