Stephen Curry geri döndü!

NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’i 125-108’lik skorla mağlup ederek 38. galibiyetini elde etti. Philadelphia’da Furkan Korkmaz, 24 dakika parkede kaldı ve 7 sayı, 3 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund üretti. Takımda ayrıca Tobias Harris 28 sayı, 14 ribaund ve Shake Milton 20 sayı, 3 asist, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu. Ligdeki 35. yenilgisini alan Sacramento’da ise De’Aaron Fox 23 sayı, 7 asist ve Buddy Hield 22 sayı, 1 ribaund ile oynarken, Fenerbahçeli eski basketbolcular Bogdan Bogdanovic 13 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Nemanja Bjelica da 7 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile müsabakayı tamamladı.

CURRY GERİ DÖNDÜ

Bu sezon kabus gibi günler geçiren Golden State Warrios’ta sol elinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 ay sonra parkelere dönen Stephen Curry, Toronto Raptors karşısında eski formundan anlar izletti.

Raptors’un Warriors’ı 121-113 yenip play-off’u garantilediği karşılaşmada Norman Powell 37 sayıyla yıldızlaştı. Curry ise dönüş maçında 23 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets: 112 – Denver Nuggets: 114

Houston Rockets: 105 – Los Angeles Clippers: 120

Sacramento Kings: 108 – Philadelphia 76ers: 125

Golden State Warriors: 113 – Toronto Raptors: 121