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Son dakika Beşiktaş açıkladı! Douglas sezonu kapattı
Süper Lig

Son dakika Beşiktaş açıkladı! Douglas sezonu kapattı

Son dakika... Bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 7 maça çıkan Brezilyalı sağ bek Douglas antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

6 Mart 2020 15:13

Süper Lig’in 25. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş’a Douglas’tan kötü haber geldi. Dünkü antrenmanda sakatlanan Brezilyalı futbolcunun bugün çekilen MR’ı sonucunda sol ayak uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık olduğu ortaya çıktı. Douglas bu sakatlıktan dolayı sezonu kapattı. Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos'un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris'de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Sezon başında kadroya katılan 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon 5 Süper Lig maçında 274 dakika, 2 Avrupa Ligi maçında ise 180 dakika süre aldı.  Douglas daha önce de 19 Ekim 2019’da sakatlanmış, 3 aylık aranın ardından Ocak’ta çalışmalara başlamıştı.

Son güncelleme 15:13 | 6 Mart 2020
beşiktaş Douglas süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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