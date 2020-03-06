Son dakika… Başakşehir’in Danimarka’daki Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Mart’ta Kopenhag ile Danimarka’da oynayacağı rövanş karşılaşmasının koronavirüs önlemleri gerekçesiyle seyircisiz yapılacağı açıklandı. Temsilcimizin İstanbul’da 12 Mart Perşembe günü oynayacağı mücadelede tribünlere seyirci girişi yapılabilecek.

Danimarka Kulübü’nden yapılan açıklamada Mart ayında AC Horsens, İstanbul Başakşehir ve Randers FC ile oynanacak maçların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleşeceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde bir önceki tur Sporting Lizbon’u penaltılarla eleyerek adını son 16’ya yazdıran Başakşehir kura çekimi sonrası Danimarka’nın Kopenhag takımı ile eşleşmişti.

İlk maçı 12 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynayacak Başakşehir 19 Mart’ta rövanş için Danimarka’ya gidecek.