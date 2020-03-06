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Son dakika… Başakşehir’in Danimarka’daki Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak
Avrupa Ligi

Son dakika… Başakşehir’in Danimarka’daki Kopenhag maçı seyircisiz oynanacak

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Danimarka'da oynayacağı Kopenhag maçı koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

6 Mart 2020 15:01

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’nde 19 Mart’ta Kopenhag ile Danimarka’da oynayacağı rövanş karşılaşmasının koronavirüs önlemleri gerekçesiyle seyircisiz yapılacağı açıklandı. Temsilcimizin İstanbul’da 12 Mart Perşembe günü oynayacağı mücadelede tribünlere seyirci girişi yapılabilecek.

Danimarka Kulübü’nden yapılan açıklamada Mart ayında AC Horsens, İstanbul Başakşehir ve Randers FC ile oynanacak maçların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz gerçekleşeceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde bir önceki tur Sporting Lizbon’u penaltılarla eleyerek adını son 16’ya yazdıran Başakşehir kura çekimi sonrası Danimarka’nın Kopenhag takımı ile eşleşmişti.

İlk maçı 12 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynayacak Başakşehir 19 Mart’ta rövanş için Danimarka’ya gidecek.

Son güncelleme 15:28 | 6 Mart 2020
Başakşehir FC Kopenhag uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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