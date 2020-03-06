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MAÇ SONUCU | Ekol Göz Menemenspor 1-1 Altay | İzmir derbisinde galip yok
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Ekol Göz Menemenspor 1-1 Altay | İzmir derbisinde galip yok

Menemenspor ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi berabere sonuçlandı.

6 Mart 2020 21:32

TFF 1’inci Lig’de 26’ncı hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı. Menemenspor’un golünü 9’uncu dakikada Hüseyin atarken, Altay’ın golü 37’nci dakikada Kappel’den geldi.

Bu sonuçla Menemenspor puanını 33’e çıkarırken, Altay 39 puana ulaştı. Maçtan önce Menemenspor taraftarı, “Hoş geldiniz” şeklinde tempo tutarken, Altaylı taraftarlar, “Menemen” tezahüratı yaptı. İki takım taraftarları karşılıklı olarak “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Emre Malok, Oğuz Kağan Çalışır, Murat Altan

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani, Rıdvan, Ali Keten, Domgjoni, Ercan, Taşkın, Murat Erdemir (Dk. 66 Muhammed Ali) (Dk. 70 Ali Özgün), Mustafa, Tayfun, Mehmet, Hüseyin (Dk. 83 Olatunbosun)

ALTAY: Cihan, Erhan, Abdülkerim, Abdülhamit, Özgür, Tavares (Dk. 83 Tatos), Yılmaz, Kappel, Putsila, Turgut Doğan (Dk. 89 Yaser), Paixao

GOLLER: Dk. 9 Hüseyin (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 37 Kappel (Altay)

SARI KARTLAR: Tayfun, Hüseyin, Ercan, Taşkın, Rıdvan, Ali Keten (Ekol Göz Menemenspor), Özgür, Abdülkerim, Erhan, Putsila (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Menemenspor golü buldu. Soldan Mehmet’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Hüseyin’in kafa vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

GOL! 37′ Altay eşitliği sağladı. Putsila’nın pasında Paixao’nun dokunamadığı topa hareketlenen Kappel sağdan ceza sahasına girip şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Selmani’nin üzerinden filelere yolladı: 1-1.

40′ Ev sahibi ekipte sağdan ceza sahasına giren Mustafa’ın ortasında Mehmet vurdu, kaleci Cihan ayaklarıyla golü önledi.

52′ Soldan ceza sahasına giren Mehmet’in sert ortasında kaleci Cihan parmaklarının ucuyla tehlikeyi önledi.

57′ Kappel sağ çaprazdan yerden vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

77′ Soldan Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta Turgut Doğan kafayı vurdu, kaleci Selmani topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+2′ Menemenspor atağında sağdan Rıdvan’ın ortasında arka direkte bomboş pozisyondaki Mehmet’in gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

Son güncelleme 21:32 | 6 Mart 2020
altay menemenspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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