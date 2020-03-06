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MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 91-79 Olympiakos
Euroleague

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 91-79 Olympiakos

Euroleague'de 28. haftada lider Anadolu Efes, konuğu Olympiakos karşısında sahadan 91-79 galip ayrıldı. Sakatlığını atlatan ve Maccabi deplasmanında kendini pek zorlamayan Shane Larkin, bu maçta ise 40 sayı kaydetti ve adeta bıraktığı yerden devam etti.

6 Mart 2020 22:49

Euroleague’de normal sezonun 28. maç gününde Anadolu Efes, Olympiakos’u ağırladı. Lacivert-beyazlı ekip, parkeden 91-79 galip ayrılarak 28’inci hafta sonunda 24’üncü galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes’te sakatlığını atlatıp Maccabi FOX Tel Aviv maçıyla parkelere dönen Shane Larkin, tamamen hazır olarak çıktığı bu maçta ise seyircisinin önünde kaydettiği 40 sayıyla geceye damga vurdu. Konuk ekip Olympiakos bu sonuçla bu sezon 16. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Efes’te ayrıca Tibor Pleiss 13, Vasilije Micic ise 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Konuk ekipte ise Octavius Ellis 14 sayıyla oynadı. Dwight Buycks ise 11 sayısının yanına 8 de asist ekledi.

Son güncelleme 22:49 | 6 Mart 2020
anadolu efes euroleague olympiakos shane larkin
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OGP
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2 Trabzonspor
23 14 48
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24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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