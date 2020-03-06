MAÇ SONUCU | Adanaspor Ekol Hastanesi Balıkesirspor 1-1 | Adanaspor bir puanı kurtardı

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor, evinde Balıkesirspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Balıkesirspor, 39. dakikada Otoo ile öne geçerken, Adanaspor bu gole 76. dakikada Hakan Çinemre ile karşılık verdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Burak Şeker, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Can Alp

ADANASPOR: İrfan Can, Mehmet (Dk.19 Bagayako), Hakan Çinemre, Evren, Roni (Dk.46 Mbilla), Uğurcan, Celil (Dk.82 Utku), Ahmet, Özkan, Samican, Eze

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR: Atilla, Sezer, Cenk, Berat, Hodzic, Serdar, Anıl (Dk.59 Rahmi Anıl), Mrsic (Dk.90 Celal) , Malle, Kethevoama (Dk.74 Abdülkadir), Otoo

GOL: Dk. 76 Hakan Çinemre (Adanaspor) Dk. 39 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Hakan Çinemre (Adanaspor) – Serdar, Kethevoama, Mrsic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

25′ Balıkesirspor´da aldığı ara pas ile kaleciyle karşı karşıya kalan Malle, vuruşunu yaptı ancak top kalecinin yanından dışarı çıktı.

29′ Adanaspor´da Evren, köşe vuruşundan gelen topa kafayı vurdu ancak kaleci Atilla meşin yuvarlağı tutarak golü engelledi.

GOL! 39′ Balıkesirspor´da Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu takım arkadaşı Otoo’ya ulaştırdı. Ceza sahası içerisinde kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

55′ Adanaspor´da ceza sahasının dışından Bagayoko´nun vurduğu sert şut, üst direkten auta çıktı.

GOL! 76′ Adanaspor´da Hakan, Özkan´ın yaptığı köşe vuruşuna düzgün bir kafa vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1