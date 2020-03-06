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Kadınlar Türkiye Kupası’nda final zamanı
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Kadınlar Türkiye Kupası’nda final zamanı

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile İzmit Belediyespor yarın saat 15.00'te Adana Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

6 Mart 2020 11:11

Adana’da düzenlenen Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası’nda final heyecanı yarın yaşanacak. Fenerbahçe ile İzmit Belediyespor, yarın saat 15.00’te Adana Atatürk Spor Salonu’nda kupayı kazanmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, çeyrek finalde Kayseri Basketbol’u 73-61, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi’ni 73-65’lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. İzmit ekibi ise çeyrek finalde Galatasaray’ı 81-66 yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda da Beşiktaş’ı 84-71 geçen İzmit Belediyespor finale kaldı.

Bu sezon iki takım arsında ligde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 85-66’lık skorla kazanmıştı.

Son güncelleme 11:11 | 6 Mart 2020
Fenerbahçe İzmit Belediyespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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