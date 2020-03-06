SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Eski Türkiye ve yeni Türkiye
Fatih Terim’den futbolculara yine mektup gitti!
Süper Lig

Fatih Terim’den futbolculara yine mektup gitti!

Galatasaray'da Fenerbahçe maçından önce olduğu gibi takıma yine mektuplar dağıtıldı. Her futbolcunun yapması gerekenler ve taktik varyasyonlar anlatıldı. Ayrıca Florya’da Sivasspor maçı öncesi sıkıyönetim ilan edildi.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 6 Mart 2020 08:18

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirlemeye aday Sivasspor maçına Galatasaray, hummalı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik patron Fatih Terim, Sivas mücadelesine ‘derbi' gözüyle bakıyor ve Fenerbahçe deplasmanı öncesi yaptığı uygulamaları tekrarlıyor. Futbolculara yapmaları gerekeni mektupla anlatan kurt hoca, Florya'da tam konsantrasyon istedi. İşte detaylar…

1- EV ÖDEVLERİ HAZIR

Sivas’ın detaylı analizi hazırlatıldı. Her futbolcunun artıları ve eksileri, güçlü ve zayıf yanları raporlandı. Farklı taktik varyasyonlar ve maç içindeki duruma göre yapılması gerekenler futbolcularla paylaşıldı

2- ÖZEL GÖREVLER VERİLDİ

Terim, bazı futbolcular için spesifik görevler hazırladı. Donk, Fenerbahçe derbisinde Muriqi'i durdurduğu gibi bu kez de Yatabare'ye yakın oynayacak. Hakan Arslan ve Emre Kılınç'a da özel eşleşme belirlendi.

3- LEMINA’YA KORUMA

Sivasspor maçı kadrosu da şekilleniyor. Orta sahanın, Fenerbahçe derbisindeki kurgudan kurulması bekleniyor. İyileşen Lemina, Sivas'ta riske edilmeyebilir. Orta alan dizilişi Ömer-Seri-Belhanda'dan oluşacak.

4- TAM KONSANTRASYON

Teknik heyet, futbolculardan Sivas maçına tam konsantrasyon istedi. Dinlenme zamanları dışında dikkat dağıtacak unsurlardan uzak durmaları direktifi verildi. Tesislere giriş çıkışlar da Terim'in kontrolüne verildi.

Son güncelleme 08:18 | 6 Mart 2020
fatih terim galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR