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Beşiktaş yönetiminden TFF’ye tepki!
Beşiktaş

Beşiktaş yönetiminden TFF’ye tepki!

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta siyah-beyazlı yönetim, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye verilen cezaya tepki olarak protesto kararı aldı.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 6 Mart 2020 20:33

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta cezası nedeniyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yer almadı. Beşiktaş yönetimi, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin koltuğuna kimseyi oturtmayarak verilen cezası protesto etti. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki olarak bu kararın alındığı öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yerine vekaleten Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları olmasına rağmen koltuk boş kaldı.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 27 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. Kurul, Ahmet Nur Çebi’nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığını belirtti. Ahmet Nur Çebi’ye, ayrıca 20 bin TL de para cezası verildi.

Son güncelleme 20:45 | 6 Mart 2020
Ahmet Nur Çebi beşiktaş
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