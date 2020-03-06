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Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı yayın | BJK Ankaragücü canlı izle
Süper Lig

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı yayın | BJK Ankaragücü canlı izle

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, sağ bekte Jeremain Lens'e görev veriyor.

6 Mart 2020 18:57

Beşiktaş MKE Ankaragücü canlı! Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde göze hoş gelen ve taraftarın beğenisini kazanan bir oyun sergileyen Beşiktaş, oyununu galibiyet serisiyle süslemenin peşinde. Ankaragücü ise İstanbul’da bir sürprize imza atarak tehlike hattından çıkmak istiyor. Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da.

Ligde son 10 maça girilirken Beşiktaş, 24 haftada topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor. Demir Grup Sivasspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği haftada Kartal, kazanarak hem Alanyaspor ve Fenerbahçe’yi altında tutmak hem de Sivasspor ve Galatasaray’dan en az birine yaklaşmak istiyor. Ankaragücü ise 20 olan puanını 23 yaparak maç fazlasıyla da olsa düşme hattından çıkmanın ve rakiplerine baskı kurmanın peşinde. Haberde Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

BEŞİKTAŞ MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GERETİRMEKTEDİR)

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Gökhan, Diaby

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Faty, Lukasik, Saba, Sedat, Rodrigues, Orgill

YEDEKLER: Korcan, Alihan, Orkan, Mahmut, İlhan, Scarione, Rivas, Cebrail, Michalak, Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

Ev sahibi ekipte Dorukhan Toköz, uzun süredir diz sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Son antrenmanda sakatlık geçiren Douglas ise sezonu kapattı. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül kadroya alındı. Ankaragücü’ndeyse Milos Stanojevic kırmızı kart cezası yüzünden İstanbul’a götürülmedi.

İki ekibin ligin ilk yarısında Eryaman Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmada golsüz eşitlikle sona ermişti.

Son güncelleme 19:09 | 6 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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