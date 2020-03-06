Beşiktaş için kritik tarih ve saat: 19.03

Beşiktaş yönetimi yardım kampanyası için büyük yol kat etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat üstünde durduğu kampanya için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların borcundan dolayı bağışların ve yardımların temlik altına alınmaması için bankalarla bizzat görüşen Çebi bu konuda son pürüzleri gidermek üzere. Kulüpte nakit akışını sağlamak adına bankalara güven veren başkan, düğmeye basacak.

RAHMİ KOÇ DA DEVREDE

Kampanyaya 19.03 (19 Mart) tarihinde saat 19.03'te start verilecek. Beşiktaş, tüm derneklerine gönderdiği yazıda bulundukları bölgelerde çeşitli etkinlikler, stantlar kurularak kampanyaya katılımın sağlanması istendi. Başta Rahmi Koç olmak üzere iş dünyasından da bu kampanyaya çok sayıda destek gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş-Ankaragücü maçında en büyük koz Boateng! Geçen hafta Alanyaspor`u mağlup ederken 5. sıraya yükselen Beşiktaş, ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde Ankaragücü`ni Vodafone Park`ta konuk edecek. İlgili Haberi Oku