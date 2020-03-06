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Beşiktaş için kritik tarih ve saat: 19.03
Süper Lig

Beşiktaş için kritik tarih ve saat: 19.03

Yardım kampanyası için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, tüm mesaisini siyah-beyazlılar için çok kritik olan bu projeye harcıyor. Kampanya 19 Mart günü saat 19.03'te başlayacak.

SKOR 6 Mart 2020 07:26

Beşiktaş yönetimi yardım kampanyası için büyük yol kat etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat üstünde durduğu kampanya için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların borcundan dolayı bağışların ve yardımların temlik altına alınmaması için bankalarla bizzat görüşen Çebi bu konuda son pürüzleri gidermek üzere. Kulüpte nakit akışını sağlamak adına bankalara güven veren başkan, düğmeye basacak.

RAHMİ KOÇ DA DEVREDE

Kampanyaya 19.03 (19 Mart) tarihinde saat 19.03'te start verilecek. Beşiktaş, tüm derneklerine gönderdiği yazıda bulundukları bölgelerde çeşitli etkinlikler, stantlar kurularak kampanyaya katılımın sağlanması istendi. Başta Rahmi Koç olmak üzere iş dünyasından da bu kampanyaya çok sayıda destek gelmesi bekleniyor.

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Son güncelleme 07:27 | 6 Mart 2020
Ahmet Nur Çebi beşiktaş rahmi koç süper lig
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