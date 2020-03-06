SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kartal'dan derbi öncesi kritik galibiyet!
Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı! Korkulan olmadı
Beşiktaş

Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı! Korkulan olmadı

Sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla geçen Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi aldığı galibiyetle moral depoladı. Beşiktaş'ta ceza sınırındaki futbolcular da maçı sarı kart görmeden tamamladı.

6 Mart 2020 22:37

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki puanını 43'e yükseltirken, 26. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Sınırdaki oyuncular kartsız tamamladı

MKE Ankaragücü mücadelesinde Beşiktaş'ta 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Sarı-lacivertliler karşısında sınırdaki futbolcular Atiba, Burak, Nkoudou, Boyd, Umut ve Caner müsabakayı kart görmeden tamamlarken, bu futbolcular Galatasaray derbisi öncesi de ceza sınırını atlamış oldu. Söz konusu futbolcular sarı-kırmızılılar karşısında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Son güncelleme 22:37 | 6 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
2
-
1
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yarın - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR