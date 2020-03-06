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Beşiktaş-Ankaragücü maçında en büyük koz Boateng!
Süper Lig

Beşiktaş-Ankaragücü maçında en büyük koz Boateng!

Geçen hafta Alanyaspor'u mağlup ederken 5. sıraya yükselen Beşiktaş, ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde Ankaragücü'ni Vodafone Park'ta konuk edecek.

6 Mart 2020 07:16

Sergen Yalçın yönetiminde 5 maçta 3 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında bu akşam 20.00'de Ankaragücü'nü ağırlıyor. Kartal, haftanın açılış maçında rakibini mağlup ederek, Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi ise 8 galibiyet aldı.

Beşiktaş’ın bu akşam Ankaragücü ile oynayacağı lig mücadelesinde en büyük kozu Kevin-Prince Boateng olacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arasında Fiorentina'dan kiralanan 32 yaşındaki forveti hafta boyunca özel olarak çalıştırdı. Deneyimli hoca Ganalı forveti, “Bu maç senin maçın olacak” sözleriyle motive etti.

“BANA GÜVENİN”

Kevin-Prince Boateng de Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisiyle özel olarak ilgilenmesinden mutluluğunu dile getirdi. Deneyimli golcü, Yalçın'ın taktik bilgisine hayran kaldığını belirterek, “Güveninizi boşa çıkarmayacağım” dedi. Ganalı, siyah-beyazlıların Gaziantep FK ve Trabzon ile oynadığı son iki lig maçında iki gol atmış geçen hafta Alanya karşılaşmasında ise 62. dakikada kenara alınarak dinlendirilmişti.

SARI KART ALARMI

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd, bugün kart gördükleri takdirde dev maçta oynamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Karius, Lens, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N’Koudou, Burak

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Faty, Lobzhanidze, Rodrigues, Michalak, Orgill

Hakem: Arda Kardeşler

Stat: Vodafone Park

Son güncelleme 07:16 | 6 Mart 2020
ankaragücü beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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