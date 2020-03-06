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Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş

Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 25. hafta açılış mücadelesinde Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmanın bir hafta sonraki Galatasaray maçından önce olması, takımda 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

6 Mart 2020 16:29

Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan alan Beşiktaş, 25’inci haftanın açılış maçında Cuma akşamı MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Süper Lig’in 25. hafta açılış maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

6 OYUNCU SINIRDA

Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut Nayir, Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N’Koudou’nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk onbirde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd’un da sahada olması ihtimal dahilinde.

Son güncelleme 16:29 | 6 Mart 2020
ankaragücü beşiktaş bjk
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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