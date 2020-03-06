Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan alan Beşiktaş, 25’inci haftanın açılış maçında Cuma akşamı MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak. İşte Beşiktaş Ankaragücü maçının saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Süper Lig’in 25. hafta açılış maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadele beINSPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

6 OYUNCU SINIRDA

Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut Nayir, Kevin N’Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N’Koudou’nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk onbirde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd’un da sahada olması ihtimal dahilinde.