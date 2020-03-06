Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı için beklenen gün geldi…

Beşiktaş galibiyet serisi tutturma peşinde, Ankaragücü ise ligdeki alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park'ta karşılaşacak. 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN KOZU BOATENG

Kevin-Prince Boateng de Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kendisiyle özel olarak ilgilenmesinden mutluluğunu dile getirdi. Deneyimli golcü, Yalçın’ın taktik bilgisine hayran kaldığını belirterek, “Güveninizi boşa çıkarmayacağım” dedi. Ganalı, siyah-beyazlıların Gaziantep FK ve Trabzon ile oynadığı son iki lig maçında iki gol atmış geçen hafta Alanya karşılaşmasında ise 62. dakikada kenara alınarak dinlendirilmişti