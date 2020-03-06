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Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı için beklenen gün geldi…
Süper Lig

Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı için beklenen gün geldi…

Süper Lig'in 25. haftası Beşiktaş Ankaragücü maçıyla açılacak. Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesinin ardından kısmen çıkışa gecen siyah beyazlılar ligin kalanındaki maçlardan en az kayıpla galip ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

6 Mart 2020 10:47

Beşiktaş galibiyet serisi tutturma peşinde, Ankaragücü ise ligdeki alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü Vodafone Park'ta karşılaşacak. 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Ankaragücü maçında en büyük koz Boateng!

BEŞİKTAŞ’IN KOZU BOATENG

Kevin-Prince Boateng de Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kendisiyle özel olarak ilgilenmesinden mutluluğunu dile getirdi. Deneyimli golcü, Yalçın’ın taktik bilgisine hayran kaldığını belirterek, “Güveninizi boşa çıkarmayacağım” dedi. Ganalı, siyah-beyazlıların Gaziantep FK ve Trabzon ile oynadığı son iki lig maçında iki gol atmış geçen hafta Alanya karşılaşmasında ise 62. dakikada kenara alınarak dinlendirilmişti

Son güncelleme 10:47 | 6 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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