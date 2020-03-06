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Basketbol Süper Ligi’nde 22. hafta heyecanı
Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi’nde 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasında yarın oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü ise Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşılaşacak.

6 Mart 2020 10:42

ING Basketbol Süper Ligi’nde 22. hafta heyecanı yarın, 8 ve 9 Mart’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji İzmir’de karşılaşacak. Bu hafta potada derbi mücadelesine sahne olacak olacak ve Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Galatasaray da deplasmanda Darüşşafaka ile karşılaşacak. Hafta Anadolu Efes – Gaziantep Basketbol maçı ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Pınar Karşıyaka – Bahçeşehir Koleji

15.15 OGM Ormanspor – Türk Telekom

20.00 Büyükçekmece Basketbol – Bursaspor

8 Mart Pazar

13.00 Bandırma – İTÜ Basket

15.15 Beşiktaş – Fenerbahçe Beko

17.30 TOFAŞ – Afyon Belediyespor

17.30 Darüşşafaka – Galatasaray

9 Mart Pazartesi

20.00 Anadolu Efes – Gaziantep Basketbol

Son güncelleme 10:42 | 6 Mart 2020
ING Basketbol Süper Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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