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Alex’ten taraftarları heyecanlandıran paylaşım!
Süper Lig

Alex’ten taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Ersun Yanal ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kulübün efsane oyuncularından Alex'in yaptığı paylaşım sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

6 Mart 2020 11:50

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yerine gelecek isimler tartışılmaya başlandı.

Yeni hocanın kim olacağı meerakla beklenirken sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran sürpriz bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza sosyal medya hesabından 2010-2011 şampiyonluk kutlamalarında kızları ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken ‘Takımın başına Alex mi getiriliyor’ sorusunu akıllara getirdi.

Teknik direktör belirsizliğinin yaşandığı şu günlerde kafa karıştıran bir paylaşım da kulübün eski tercümanı Samet Güzel’den geldi. Alex’e yakınlığı ile bilinen Güzel Fenerbahçe’nin unutulmaz isimleri ile birlikte olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Son güncelleme 11:50 | 6 Mart 2020
alex de souza Fenerbahçe paylaşım sosyal medya
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