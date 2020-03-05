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Valencia Atalanta ve Inter Getafe maçları seyircisiz oynanacak
Şampiyonlar Ligi

Valencia Atalanta ve Inter Getafe maçları seyircisiz oynanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Valencia - Atalanta ve Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter - Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

5 Mart 2020 23:29

Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia – Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı Inter – Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

İtalya’da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Son güncelleme 23:29 | 5 Mart 2020
İNTER Koronavirüs şampiyonlar ligi seyirci valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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