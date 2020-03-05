SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İdlib’den acı haber: 1 şehit
Valencia-Atalanta maçı corona virüsü nedeniyle seyircisiz!
Şampiyonlar Ligi

Valencia-Atalanta maçı corona virüsü nedeniyle seyircisiz!

10 Mart'ta Valencia ile Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak.

5 Mart 2020 16:19

Şampiyolar Ligi Son 16 Turu’nun rövanş maçında Valencia ile Atalanta karşılaşacak. Konuk takım ilk maçı 4-1 kazandığı için çeyrek final adına avantajlı….

10 Mart Salı günü İspanya’da oynanacak mücadele seyircisiz oynanacak. UEFA, Mestalla Stadı’ndaki karşılaşmanın corona virüsü nedeniyle kapalı kapılar arkasında oynanacağını duyurdu.

SERIE A 1 AY BOYUNCA SEYİRCİSİZ!

Öte yandan birçok maçın ertelendiği İtalya Serie A’da futbol federasyonu, corona virüsüne karşı çareyi maçları seyircisiz oynatmada buldu! Ayrıca İsviçre Futbol Federasyonu da ligin süresiz olarak ertelendiğini açıklamıştı.

Son güncelleme 16:22 | 5 Mart 2020
atalanta şampiyonlar ligi valencia
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR