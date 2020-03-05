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Trabzonspor’da 3 futbolcu takımdan ayrı çalıştı
Trabzonspor

Trabzonspor’da 3 futbolcu takımdan ayrı çalıştı

Ligin 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini takımdan ayrı olarak çalıştı.

5 Mart 2020 15:08

Trabzonspor, Süper Lig’in 25. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana, tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.45’te Gaziantep’e hareket edecek

Son güncelleme 15:08 | 5 Mart 2020
süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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