Tarih 5 Aralık 2018, saat 12:49!

Bir telefon aldım, Ersun Yanal ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy’un bir araya geldiğine dair. Zaten haftalardır Yanal’ın Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulurken ilk kez resmen bir araya gelinmişti ve kimsenin haberi bile yoktu.

Atlayıp görüşmenin olduğu yere gittim. Yaklaşık 3 saat sağanak yağmurun altında bekleyip, görüşmeyi fotoğraflarıyla belgeledikten sonra Türkiye gündemi sadece bu görüşmeyi konuştu ve Sözcü Skor olarak bunu duyuran ilk ekip olduk.

Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği görüşme gerçek olmuş, telefonum ise susmak bilmiyordu. Bu kutlu haberi verdiğim için kimisi hayır duası okuyor, kimisi bir maç öncesi köfte ekmek ısmarlamayı teklif ediyordu.

Aradan sadece 1 yıl 3 ay geçti ve gelinen noktada o gün dua eden insanlar şimdi Ersun Yanal gittiği için şükrediyor. Her meslekte olduğu gibi başarısızlığın bir faturası oluyor, ancak bu ülkede başarıların da mükâfatlandırılmadığını düşününce yaşananların şaşırtıcı olmadığını söylemek gerek.

Fenerbahçe’ye Nisan ayında şampiyonluk yaşatan Ersun hocanın ikinci dönemi de böylece hayal kırıklığı ve daha büyük yaralarla son buldu. Şimdi sırada, kimi önce göklere çıkartıp sonra yer çekimine yenik düşerek çakılmasını izleyeceğiz onu bekliyoruz.

Gelirken davullarla zurnalarla karşılanan Ersun Yanal ayrılırken bir başına veda etti ve onun gelişini duyuran bana da bu veda yazısını yazmak düştü.

Her şey için teşekkürler hocam.

Görüşme günü bindiğin arabanın peşinden beni koşturduğun için de :)

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