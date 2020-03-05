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Son dakika Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek
Süper Ligi

Son dakika Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek

Son dakika... TBF, Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko karşılaşmasında kural hatası yapıldığını ve mücadelenin tekrarlanacağını açıkladı.

5 Mart 2020 11:42

ING Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı için Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan “Tekrar” kararı çıktı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ev sahibi takımın oyuncusu Hrovat'a çalınan teknik faul öncesi topun Afyon Belediyespor’da olmasına rağmen, serbest atıştan sonra topun Fenerbahçe Beko’ya verilmesi nedeniyle kulüp yetkilileri karşılaşmanın ardından itiraz dilekçesini maçın görevlilerine teslim etti.

Federasyon, sarı-lacivertlilerin 64-62 kazandığı maçta kural hatası yapıldığını, Afyon ekibinin itirazının görülmesinin ardından bu kararı resmi sitesinden açıkladı. TBF’den yapılan açıklama şöyle;

“01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Son güncelleme 12:05 | 5 Mart 2020
Fenerbahçe Beko Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Türkiye Basketbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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