Ronaldinho gözaltına alındı! Sahte evrak ve pasaport…

Daha önce ülkesi Brezilya’da izinsiz yaptığı inşaat nedeniyle birçok mülküne el koyulan Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Ronaldinho’nun bu kez de Paraguay’da sahte evrak ve pasaport kullanma gerekçesiyle başı derde girdi.

ESPN Brasil’in haberine göre Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte Çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında Paraguay’a gitti. Paraguaylı yetkililer, Asuncion kenti yakınlarında bir otelde konaklayan Ronaldinho’nun kaldığı odada sahte evraklara ulaştılar.

Yaşananların ardından Ronaldinho ile kardeşi Assis gözetim altına alınırken otelde kalmalarına ise izin verildi. İkiliye eşlik eden bir başka kişi ise tutuklandı. Konuyla ilgili demeç veren Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, ”Ronaldinho ile kardeşi adli soruşturma altındalar ve ifade vermek zorundalar. Sonrasında tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek” ifadelerini kullandı.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Bakan Acevedo, Ronaldinho ile Assis’in kendileriyle işbirliği yaptığını söyledi. İkili ayrıca, yanlarında bulunan ve Paraguay polisi tarafından tutuklanan kişinin kendilerini kandırdığını da iddia etti. Ronaldinho ve Assis’in bugün Paraguay’da konuyla ilgili savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/8cqHaEI5rS — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

MÜLKLERİNE EL KONULMUŞ, YURT DIŞI YASAĞI GELMİŞTİ

Kardeşiyle birlikte Brezilya’da Guaiba Gölü’nün çevresinde izinsiz bir tesis inşa eden Ronaldinho, 2018 yılında devlet tarafından yaklaşık 8.5 milyon dolarlık ceza ödemeye mahkum bırakılırken Sambacı eski yıldız bu ücreti ödeyemedi ve yurt dışına çıkması yasaklandı. Yaşananların ardından efsane futbolcu, ülkesi Brezilya’nın turizm elçisi olarak gösterildi ve yurt dışı seyahatlerine devam etti. Son yıllarda ekonomik anlamda zor günler geçiren 39 yaşındaki efsanenin daha önce ülkesi tarafından 57 adet mülküne el koyulmuştu.