Miko Kovac’tan flaş açıklama! ‘Zamanımın geldiğini hissediyorum’

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Niko Kovac, Alman basınına geleceği ile ilgili konuştu ve “Bu yaz çalışmaya hazırım” mesajını verdi.

Bayern Münih’ten sonra kafasını dinlediğini kaydeden Hırvat hoca, “Her şeyin tekrar sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırladıktan sonra, yaz aylarında tekrar bir şeyler yapacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.

Kendini ait hissedeceği bir kulübe gitmek istediğini söyleyen Kovac, “Bayern Münih’ten daha büyüğü yok, bu yüzden çok umursamıyorum büyüklüğü. Eğer kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa, oraya giderim.” ifadelerini kullandı.

Milli Takıma gitmeyi düşünmediğini kaydeden Kovac, “Milli Takım’dan teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz ancak günlük çalışma temposunun olduğu işler benim için daha uygun gözüküyor” dedi.