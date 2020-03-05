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Miko Kovac’tan flaş açıklama! ‘Zamanımın geldiğini hissediyorum’
Süper Lig

Miko Kovac’tan flaş açıklama! ‘Zamanımın geldiğini hissediyorum’

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun adayları arasında gösterilen Niko Kovac, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Kovac teknik adamlığa hazır olduğu mesajını verdi.

5 Mart 2020 08:52

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Niko Kovac, Alman basınına geleceği ile ilgili konuştu ve “Bu yaz çalışmaya hazırım” mesajını verdi.

Bayern Münih’ten sonra kafasını dinlediğini kaydeden Hırvat hoca, “Her şeyin tekrar sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırladıktan sonra, yaz aylarında tekrar bir şeyler yapacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.

Kendini ait hissedeceği bir kulübe gitmek istediğini söyleyen Kovac, “Bayern Münih’ten daha büyüğü yok, bu yüzden çok umursamıyorum büyüklüğü. Eğer kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa, oraya giderim.” ifadelerini kullandı.

Milli Takıma gitmeyi düşünmediğini kaydeden Kovac, “Milli Takım’dan teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz ancak günlük çalışma temposunun olduğu işler benim için daha uygun gözüküyor” dedi.

Son güncelleme 09:25 | 5 Mart 2020
Fenerbahçe Niko Kovac
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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