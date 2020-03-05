Mehmet Sepil: Birlikteliğimizi göstermek için bütün kulüpler olarak Başakşehir maçına katılma kararı aldık

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Olağan toplantısı Maslak’taki merkez ofiste gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de yer altığı toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Mehmet Sepil, “Konularımız biriktiği için Türkiye Futbol Federasyonu’nu da toplantımıza davet ettik. Nihat Başkan ve yönetim kurulu üyeleri toplantının ilk bölümüne katıldılar. Şu anda yürütmekte olduğumuz konularla ilgili karşılıklı bilgi görüşünde bulunduk. Ana konu olarak biliyorsunuz önemli bir yine Mart ayının sonunda geçen seneden beri başlatılan lisans konusunun bu sene nasıl uygulanacağı üzerine karşılıklı bir görüşme yapıldı. Bununla ilgili federasyon çok kısa bir süreç içinde ki galiba bugün olacak, kendi yeni önerilerini Kulüpler Birliğine getirecek. Biz de bu önerileri kulüplerle paylaşıp bu konudaki görüşlerimizi bildireceğiz. Onun dışında yine geçen sene bizim yayıncı kuruluş ile yaptığımız anlaşmada o zaman Dolar ve Euro’da çok önemli çalkantılar olduğu için bu konuda kulüplerden bir fedakarlık istenmişti. Bu konuyla ilgili TFF ve yayıncı kuruluşun yaptığı konuşmalar neticesinde bizim de onayımızla burada, kulüplerin gelirlerinde bir azalma söz konusu olmuştu. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi, TFF ile görüştük. Ardından Kulüpler Birliği olarak aramızda nasıl bir pazarlık süreci olabileceğini veya araştırma sürecinin devam edeceğini konuştuk. Onun dışında rutin konular. Günlük konularımızı detaylı olarak tartıştık. Hemen hemen başkanların tamamı katıldı. Faydalı bir toplantı oldu. Toplantının başında şunu söyledik. Şu anda ülkemizde, sınırın ötesinde yaşadıklarımızla ilgili tüm kulüpler birlik olduk. Bu birliğimizi bir daha ifade edebilmek için, ayın 12’sinde Başakşehir’in Kopenhag ile bir maçı var. Hem kulüplerin tamamının hem seyirci olarak Başakşehir maçına buradaki birlikteliğimizi herkese göstermek adına katılma yönünde bir karar aldık” diye konuştu.

“TÜRKİYE KUPASI’NI DAHA İYİ BİR HALE NASIL GETİRİRİZİ KONUŞTUK”

Ziraat Türkiye Kupası’nın (ZTK) ihalesi ve statüsü hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Sepil, “Türkiye Kupası’nın tekrardan ihalesi, statüsü var. Acaba Türkiye Kupası’nı daha iyi bir hale nasıl getiririz, bu konuda da federasyonla birlikte çalışma kararı aldık. Özel olarak hakikaten çok faydalıydı. Federasyon yetkilileri ayrıldıktan sonra biliyorsunuz zaman zaman dışardan manzara biraz heyecanlı, atışmalı oluyor. Toplantının sonunda onu dedim, keşke içeride bir kamera olsa da biz burada aynı masanın etrafında, gayet esprili bir şekilde birbirimizle konuşup, Türk futbolunu daha iyi hale nasıl getiririzi tartıştık. Güzel bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılandırma hakkında federasyon ile aralarında bir görüşme yapılıp yapılmadığı sorulan Sepil, şu ifadeleri kullandı: “Bu Spor Bakanlığı’nın konusu. Çalıştay sırasında bakanlığın bu konuda çalışmaları olduğunu, bu konuyla ilgili bir spor kanunun hazırlandığını ve yakında bizlerle görüşme yapılacağını söylediler. Henüz başlamadı ama bu konu federasyondan çok spor bakanlığı ve kulüpleri ilgilendiriyor. Bu konuda bakanlığın çok önemli bir çalışması olduğunu biliyoruz. Ama henüz bu çalışmaların önerileri veya sonuçları bize gelmedi.”