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Jurgen Klopp’tan ‘Corona’ sorusuna sert tepki!
İngiltere Premier Lig

Jurgen Klopp’tan ‘Corona’ sorusuna sert tepki!

İngiliz devi Liverpool'un Alman teknik patronu Jurgen Klopp, basın toplantısında kendisine yöneltilen 'Corona virüsü' sorusuna sert tepki gösterdi. Klopp kendisine yöneltilen soruya 'Çok ciddi bir konuda bir futbol menajerinin fikrinin önemli olması hayatta sevmediğim şeylerin başında geliyor' dedi.

SKOR DIŞ HABER 5 Mart 2020 11:02

Liverpool menajeri Jurgen Klopp’un futbol bilgisi tartışılmaz ama ona Corona virüsünü sormayın. Dünyada hızla yayılan Corona virüsü spor müsabakalarının da aksamasına neden oluyor. Birçok maç tedbir amaçlı olarak seyircisiz oynanıyor.

Konuyla ilgili bir muhabirin ‘Corona virüsü Liverpool’u nasıl etkiler’ sorusunu yönelttiği Klopp çok sert bir tepki gösterdi:  “Çok ciddi bir konuda bir futbol menajerinin fikrinin önemli olması hayatta sevmediğim şeylerin başında geliyor. Bunu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum.”

Klopp sözlerine şöyle devam etti: “Ünlü insanların ne dediği önemli değil. Biz olaylarla ilgili doğru bir yaklaşımla konuşmalıyız, benim gibi konu hakkında bilgisi olmayanlar değil, bilgisi olanlar konuşmalı. Onlar konuşacak ve insanlar bunu yapın, şunu yapın diyecek ve her şey yoluna girecek veya girmeyecek.

Politika veya Corona virüs, neden ben? Ben beyzbol şapkası takıyorum ve kötü bir sakal tıraşım var. Benim Corona virüsü ile görüşüm önemli değil.” İngiliz futbolu da diğer ligler gibi Corona virüsünden etkilenmiş durumda. Premier Lig’de kalan maçların seyircisiz oynanması gibi çözümler masada. Liverpool taraftarları da yıllar sonra gelecek şampiyonluğun Corona yüzünden tehlikeye girmesinden çekiniyor.

Son güncelleme 11:46 | 5 Mart 2020
almanya Corona ingiltere Jürgen Klopp premier lig
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