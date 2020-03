Jurgen Klopp’tan ‘Corona’ sorusuna sert tepki!

Liverpool menajeri Jurgen Klopp’un futbol bilgisi tartışılmaz ama ona Corona virüsünü sormayın. Dünyada hızla yayılan Corona virüsü spor müsabakalarının da aksamasına neden oluyor. Birçok maç tedbir amaçlı olarak seyircisiz oynanıyor.

Konuyla ilgili bir muhabirin ‘Corona virüsü Liverpool’u nasıl etkiler’ sorusunu yönelttiği Klopp çok sert bir tepki gösterdi: “Çok ciddi bir konuda bir futbol menajerinin fikrinin önemli olması hayatta sevmediğim şeylerin başında geliyor. Bunu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum.”

Klopp sözlerine şöyle devam etti: “Ünlü insanların ne dediği önemli değil. Biz olaylarla ilgili doğru bir yaklaşımla konuşmalıyız, benim gibi konu hakkında bilgisi olmayanlar değil, bilgisi olanlar konuşmalı. Onlar konuşacak ve insanlar bunu yapın, şunu yapın diyecek ve her şey yoluna girecek veya girmeyecek.

“People with knowledge should talk about it.”

Jurgen Klopp was not happy after a reporter asked about coronavirus. pic.twitter.com/Gb5htFfhlD

— ESPN FC (@ESPNFC) March 4, 2020