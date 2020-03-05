SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul’da corona virüsü çıkan yolcuyla ilgili flaş açıklama
İtalya Serie A´da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
İtalya Serie A

İtalya Serie A´da maçlar koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), 3 Nisan tarihine kadar oynanacak tüm lig maçlarının koronavirüs (COVID-19) nedeniyle seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.

5 Mart 2020 10:22

İtalya Futbol Federasyonu´nun (FIGC) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, başbakanlık kararnamesiyle, ülkede hızla yayılan koronavirüsün (COVID-19) önüne geçmek, halkın sağlığını korumak ve müsabakaların kesintiye uğramasını önlemek amacıyla İtalya Futbol Birinci Ligi´nde (Serie A) oynanacak karşılaşmalara seyirci alınmaması yönünde karar alındığı belirtildi.

FIGC´den yapılan açıklamada, 4 Mart tarihli bu kararnamenin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağı ve bu tarihe kadar oynanacak tüm Serie A müsabakalarında bu kararın uygulanacağı ifade edildi.

İtalya´da, son olarak koronavirüs (COVID-19) sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı 107’ye yükselirken, koronavirüs vakası görülen insan sayısı ise 3089´a çıkmıştı.

Son güncelleme 10:22 | 5 Mart 2020
italya Korona seria a
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR