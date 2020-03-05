SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İstanbul’da corona virüsü çıkan yolcuyla ilgili flaş açıklama
Diğer Ligler

İstanbul’da basketbol maçında antrenör dehşeti!

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında skandal görüntüler yaşandı. Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B, herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. U-16 takımının genç sporcusuna defalarca tokat atan kadın antrenör, daha sonra hızını alamayıp maçın hakemine de çöp kovası fırlattı. Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı. Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

5 Mart 2020 12:05

Olay geçtiğimiz hafta sonu Büyükçekmece Mimarsinan Spor Salonu’nda meydana geldi. Genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel bir turnuvada karşı karşıya gelen Sortie Spor Kulübü ile Çatalca Muratbey arasında oynanan müsabakanın son anlarında Sortie takımının kadın antrenörü Özlem B., sinirlenerek kenara aldığı bir oyuncusuna küfür edip, tokat attı. Sporcusuna birkaç kez tokat atan ve vurmaya çalışan antrenöre, araya giren diğer takım arkadaşları ve masa hakemleri engel olmaya çalıştı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ MAÇ TATİL EDİLDİ

Bu sırada tribünde maçı izleyenler Sortie antrenörüne büyük tepki gösterdi. Saha içine giren bazı veliler ile antrenör arasında gergin anlar yaşandı. Araya giren görevliler olayların yatışması için çaba sarfetti. Bu arada saha kenarından uzaklaştırılan genç sporcu bir süre sonra tekrar banka oturdu. Koç Özlem B, oyuncusunu bir kez daha tokatlaması üzerine maç hakem tarafından tatil edildi. Bu karar üzerine Ö.B, bu kez eline geçirdiği bir çöp kovasını maçın hakemine fırlattı. Antrenör ve görevliler arasında tartışma bir süre daha devam etti. Öte yandan Özlem B.’nin aynı zamanda İstanbul’da bir devlet okulunda beden eğitim öğretmeni olduğu öğrenildi.

Son güncelleme 12:29 | 5 Mart 2020
Büyükçekmece Mimarsinan Spor Salonu Çatalca Muratbey Sortie
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR