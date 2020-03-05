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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu´ndan valiliklere ‘6222’ genelgesi
Süper Lig

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu´ndan valiliklere ‘6222’ genelgesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 il valiliğine bir genelge göndererek, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun´da yer alan hükümlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

5 Mart 2020 10:39

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönderdiği genelgede; yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun´da yer alan hükümlerin uygulanması için 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun´da yer alan hükümleri hatırlatan Bakan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Son güncelleme 10:54 | 5 Mart 2020
Mehmet Muharrem Kasapoğlu süper lig
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