SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kremlin masasında bıçak sırtı diplomasi
Galatasaray’da sözleşme operasyonu!
Süper Lig

Galatasaray’da sözleşme operasyonu!

Sarı-kırmızılı yönetim, Muslera’yla 3, Mariano ile Donk’la 1 ve Ömer Bayram’la 1+1 yıllık mukavele yenileyecek. Lemina, Onyekuru ve Seri’nin 1 yıllık daha kiralanması gündemde.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 5 Mart 2020 09:03

Üst üste 3. lig şampiyonluğu için yelkenlerini açan Galatasaray, iç transferde işini son günlere bırakmak istemiyor. Sezon başındaki hatayı tekrarlamak istemeyen yönetim, bu sezonki performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatmayı planlıyor. Böylece Uruguaylı kaleci, kulübün efsaneleri arasındaki yerini alacak. Haziranda mukavelesi dolacak olan Donk ve Mariano'nun sözleşmeleri 1'er yıl uzatılacak.

İYİ OYNAYAN KALIR

Fatih Terim'in kendisine orta sahada şans vermesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen ve bu sezon 10 asist yapan Ömer Bayram da yönetimin radarında. Sarı-kırmızılı idareciler, 2021'de kontratı bitecek olan Ömer'e 1+1 yıl daha sözleşme önerecek. Terim, kiralık olarak forma giyen Lemina, Onyekuru ve Seri'nin performansından memnun. Sarı-kırmızılı yönetim, 3 ismin kulüpleriyle görüşüp kiralık sözleşmelerini 1 yıl daha uzatma teklifinde bulunacak.

Son güncelleme 09:04 | 5 Mart 2020
fatih terim fernando muslera galatasaray sözleşme
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR