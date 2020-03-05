Galatasaray’da sözleşme operasyonu!

Üst üste 3. lig şampiyonluğu için yelkenlerini açan Galatasaray, iç transferde işini son günlere bırakmak istemiyor. Sezon başındaki hatayı tekrarlamak istemeyen yönetim, bu sezonki performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzatmayı planlıyor. Böylece Uruguaylı kaleci, kulübün efsaneleri arasındaki yerini alacak. Haziranda mukavelesi dolacak olan Donk ve Mariano'nun sözleşmeleri 1'er yıl uzatılacak.

İYİ OYNAYAN KALIR

Fatih Terim'in kendisine orta sahada şans vermesiyle bambaşka bir kimliğe bürünen ve bu sezon 10 asist yapan Ömer Bayram da yönetimin radarında. Sarı-kırmızılı idareciler, 2021'de kontratı bitecek olan Ömer'e 1+1 yıl daha sözleşme önerecek. Terim, kiralık olarak forma giyen Lemina, Onyekuru ve Seri'nin performansından memnun. Sarı-kırmızılı yönetim, 3 ismin kulüpleriyle görüşüp kiralık sözleşmelerini 1 yıl daha uzatma teklifinde bulunacak.