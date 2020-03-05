SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dünyanın gözü Moskova'da: Kritik görüşme başladı
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu eşofmanları giydi!
Süper Lig

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu eşofmanları giydi!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bugünkü antrenmanında takımın başında Belözoğlu ile Volkan Demirel de yer aldı.

5 Mart 2020 15:14

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Son güncelleme 15:37 | 5 Mart 2020
emre belözoğlu Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR