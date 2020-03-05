Ev hanımından Sivasspor’a şampiyonluk türküsü

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor’a destek olmak isteyen ve hobi olarak şiir yazıp, kahramanlık türküleri besteleyen ev hanımı Hülya Mızrak, Yiğidolar’a şampiyonluk yolunda destek olmak amacıyla türkü yaptı. 6 kıta, 30 mısradan oluşan türküye `Şampiyonluk geliyor´ adını verdi. Şampiyonluk türküsü dinleyenler tarafından beğenildi.

“ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ”

Genellikle şiir ve kahramanlık türküleri yazdığını söyleyen Hülya Mızrak, “Son zamanlarda kahramanlık türküleri yazmaya başladım. Sonra Sivasspor´un başarılarını görünce şampiyonluk türküsünü hak ettiğini düşündüm. Türkü besteleyip destek olmak istedim. Böyle başladım. Güzel de bir melodi çıktı. Ben elimden geldiğince Sivasspor’a destek olmak istedim. Şampiyon olacak diye bekliyoruz. Bestemiz 6 kıtadan oluşuyor. Normalde 4 kıtasını bir günde yazdım. Sonra da farklı dizeler aklıma geldi. Böyle bir beste ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk geliyor” türküsünün sözleri ise şu şekilde:

Şahlandı da Anadolu kangalı Yıktı geçti tanımıyor engeli Hazırlansın Zara, Ulaş, Kangal’ı Hele hele hele Yiğidolar geliyor Hele hele hele Sivasspor geliyor

Sevdalıyız kırmızıyla beyaza Aldırmayız kara kışa ayaza O kupayı alacağız bu yaza Hele hele hele Yiğidolar geliyor Hele hele hele Sivasspor geliyor

Gardaşlara yapın Sivas köftesi Bu hafta da şampiyonluk haftası Çalınıyor davulların çiftesi Hele bakın hele yiğidolar geliyor Hele bakın hele şampiyonluk geliyor

Çalsın gayri hakemlerin düdüğü Kapatılsın haksızlığın gediği Olmayacak baronların dediği Hele hele hele Yiğidolar geliyor Hele hele hele şampiyonluk geliyor On bir yiğit bir de teknik direktör Bu takımı mağlup etmek vallah zor Sivas’ımı kimseler görmesin hor Hele hele hele şampiyonluk geliyor Hele bakın hele Sivasspor geliyor