Ersun Yanal ve Fenerbahçe ayrılığının perde arkası! ‘O maçtan sonra gardı düştü…’

Fenerbahçe ile son maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan Ersun Yanal'ın ayrılığının perde arkasına SÖZCÜ ulaştı. Yakın çevresine içini döken Yanal'ın, “Kimseye nasip olmayan bir destekle geldim. Ama saha içinde ve dışında yaşanan süreçle bu ayrılık kaçınılmaz oldu. Bu kadar büyük destek gördüğüm yerde, ‘Ersun Yanal istifa' sesleriyle, protestoyla görevi bırakmamı bekleyenlere bu kozu veremezdim. Hedef, benim üzerimden başkanımız Ali Koç'u yıpratmaktı. Ne taraftarımıza ne camiamıza ne de başkanımıza bunu yaşatamazdım” dediği öğrenildi.

KOÇ'A KARŞI SİSTEM VAR

Başakşehir maçındaki müthiş futbolun ardından sistematik bir şekilde üzerlerine gelindiğini savunan deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: “Önemli 25 istatistiğin 24'ünde liderdik. Şampiyonluğun favorisi konumundayken bir anda buralara geldik. Alanya mücadelesi bizim için kırılma maçı oldu. Soyunma odasında futbolcuların gardı düştü, ‘Bizi şampiyon yapmayacaklar' algısı oluştu. Son dakikadaki penaltı pozisyonunun izahı yoktu. Bu mental çöküşün ardından aynı hakem hataları hız kesmeden devam etti. Başkan Koç'a karşı bir sistemin olduğu ortada.”

KADRO PLANLAMASI YANLIŞ

Ersun Yanal, eski Sportif Direktör Damien Comolli'den de dert yandı. Fransız futbol adamının da bu tablodan sorumlu olduğunu düşünen Yanal, dost meclisinde şöyle dedi: “Hatalarımız mutlaka olmuştur. Ancak Comolli'nin yaptığı yanlış transferler unutuluyor. Üç doğru transfer yapsaydık şimdi bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. 6 ay oynamamış oyuncuları sahaya sürmem beklendi. Yanlış kadro planlaması yaptık. İhtiyacımız olan bölgelere oyuncu almak yerine, sürekli aynı mevkilere takviye yaptık. Sol beksiz, stopersiz, kanatsız yarışın içinde kalmaya çalıştık.”