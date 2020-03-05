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Eric Dier tribüne dalıp, taraftar kovaladı!
İngiltere Premier Lig

Eric Dier tribüne dalıp, taraftar kovaladı!

Tottenham'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Eric Dier, Norwich maçından sonra tribünlere daldı ve bir taraftarı kovaladı. Araya giren güvenlik görevlileri olayın büyümesini önlerken, Jose Mourinho oyuncusuna destek oldu.

SKOR DIŞ HABER 5 Mart 2020 11:12

İngiltere FA Cup’ta Norwich’e penaltılarda yenilerek elenen Tottenham’da orta saha oyuncusu Eric Dier’ın maç sonundaki hareketi şaşkınlık yarattı. Futbol sahalarında ender görülen bir şekilde soyunma odasına giderken tribünlere çıkan Dier, bir taraftarı kovaladı.

Reklam panolarının üzerinden atlayarak kalabalığa karışan 26 yaşındaki futbolcunun, “O benim kardeşim” diyerek bağırdığı ve çok sinirli olduğu görüldü.

Araya güvenlik görevlilerin girmesiyle Dier ile polis tarafından teşhis edilen kişi kavga etmedi. Tribündeki taraftarların videoya aldığı olayla ilgili Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho da açıklamalarda bulundu.

“Profesyonel olarak yapılmaması gereken ama hepimizin muhtemelen yapacağı şeyi yaptı” diye Mourinho, “Bir kişi Eric Dier’e hakaret etti. Ailesi oradaydı ve küçük kardeşi o kişinin yanına gidip tepki gösterdi. Dier, o kişinin küçük kardeşine hareketi sonrasında çılgına döndü” dedi.

Olayın maçtan sonra olduğu ve oyuncuya herhangi bir cezanın verilmemesini savunana Jose Mourinho, “Kulüp Eric Dier’a ceza verecek olursa buna karşı çıkarım. Ancak, yine de yaptığı yanlıştı” açıklamasını yaptı.

Son güncelleme 11:55 | 5 Mart 2020
Eric Dier fa cup Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
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