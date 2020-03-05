Eric Dier tribüne dalıp, taraftar kovaladı!

İngiltere FA Cup’ta Norwich’e penaltılarda yenilerek elenen Tottenham’da orta saha oyuncusu Eric Dier’ın maç sonundaki hareketi şaşkınlık yarattı. Futbol sahalarında ender görülen bir şekilde soyunma odasına giderken tribünlere çıkan Dier, bir taraftarı kovaladı.

Reklam panolarının üzerinden atlayarak kalabalığa karışan 26 yaşındaki futbolcunun, “O benim kardeşim” diyerek bağırdığı ve çok sinirli olduğu görüldü.

Araya güvenlik görevlilerin girmesiyle Dier ile polis tarafından teşhis edilen kişi kavga etmedi. Tribündeki taraftarların videoya aldığı olayla ilgili Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho da açıklamalarda bulundu.

“Profesyonel olarak yapılmaması gereken ama hepimizin muhtemelen yapacağı şeyi yaptı” diye Mourinho, “Bir kişi Eric Dier’e hakaret etti. Ailesi oradaydı ve küçük kardeşi o kişinin yanına gidip tepki gösterdi. Dier, o kişinin küçük kardeşine hareketi sonrasında çılgına döndü” dedi.

Olayın maçtan sonra olduğu ve oyuncuya herhangi bir cezanın verilmemesini savunana Jose Mourinho, “Kulüp Eric Dier’a ceza verecek olursa buna karşı çıkarım. Ancak, yine de yaptığı yanlıştı” açıklamasını yaptı.