SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… MSB: 2 asker şehit, 3 yaralı
Darüşşafaka Tekfen, Eurocup’a veda etti
Diğer Ligler

Darüşşafaka Tekfen, Eurocup’a veda etti

7Days Eurocup son 16 turu E Grubu son hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

5 Mart 2020 23:25

Türkiye Cumhuriyeti’nin koronavirüs salgını nedeniyle İtalya’ya uyguladığı seyahat kısıtlamasından dolayı Euroleague yönetiminin kararıyla Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14, ilk yarıyı da 52-40 önde kapattı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf olmayı başaran Darüşşafaka Tekfen, farkı 4 sayıya kadar indirse de, faul hakkının dolmasından dolayı savunmada zorlandı ve İtalya temsilcisi yine çift hane farkla maçın final periyoduna girdi: 68-79. Karşılaşmanın final periyodunda farkı koruyan Segafredo Virtus Bologna, Darüşşafaka Tekfen’i 106-96 mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Grupta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, grubunda üçüncü olarak Avrupa’ya veda etti. Segafredo Virtus Bologna ise grubu ikinci tamamladı ve son 8’de, G Grubu’nu lider bitiren Fransa’nın Monaco takımı ile eşleşti.

Son güncelleme 23:25 | 5 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 14 49
2 Trabzonspor
23 14 48
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
24 12 40
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Yarın - 20:00
-
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
07/03/2020 - 14:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR