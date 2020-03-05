Danimarka futbolunun önemli isimlerinden Thomas Kahlenberg’de Corona virüsü tespit edildi

Danimarka ekiplerinden Brondby, ligde 1 Mart Pazar günü oynanan Lyngby maçını statta izlemeye gelen eski futbolcu Thomas Kahlenberg’in Corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ve kendisinin karantinaya alındığını açıkladı.

2017 yılında futbolu Brondby’de bırakan Danimarka futbolunun önemli ismi kısa süre önce tatil için Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitmişti.

Amsterdam dönüşü maça giden Kahlenberg ile temasta bulunan ve aralarında futbolcuların da bulunduğu 13 kişinin daha karantina için evlerine gönderildiği belirtildi.

36 yaşındaki eski futbolcu Kahlenberg’in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

2001-2017 yıllarında Danimarka’da Brondby forması giyen Kahlenberg Almanya’da Wolfsburg, Fransa’da Auxerre ve Evian takımlarında görev aldı. Yıldız isim Danimarka Milli Takımı’nda 47 kez sahaya çıktı.